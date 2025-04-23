Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A làm việc tại Long An thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - LF20A - LF21, Đường số 2.KCN XUYÊN Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Mô tả công việc

Thông thạo phần mền Inventor có khả năng trải tấm và trình bày bản vẽ lắp ghép.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành lạnh.

Đã tiếp cận và sử dụng các phần mềm chuyên dụng của hãng.

Có khả năng triển khai các bản vẽ cơ khí chế tạo, tính toán thiết kế dựa theo thông số mà khách hàng đưa ra.

Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật, Sales và các khâu về phần kỹ thuật và thiết kế.

Hỗ trợ thiết lập hồ sơ sản xuất và các tài liệu liên quan, tiến hành lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài liệu theo qui định.

Hỗ trợ theo dõi tiến độ sản xuất, kiểm tra tiến độ các dự án theo yêu cầu quản lý.

Hỗ trợ bộ phận QC hồ sơ giấy tờ và các công việc cần thiết.

Hiểu biết sơ bộ về quy trình gia công kim loại tấm.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 24-35

Trình độ học vấn: Đại học trở lên

Kiến thức: Chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh, Nhiệt Lạnh, Điều hòa không khí, Cơ khí chế tạo

Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương (chấp nhận SV mới ra trường / đào tạo - trao đổi rõ hơn khi PV)

Kỹ năng

Am hiểu rõ về kết cấu và vận hành hệ thống lạnh và điều hòa không khí, hiểu rõ về hệ thống phòng sạch và các phụ kiện đi kèm

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ và các quy chuẩn kèm theo, nắm rõ các tiêu chuẩn cho hệ thống lạnh công nghiệp

Có am hiểu sâu chế tạo dàn coil vả lạnh và nóng

Có am hiểu về quy trình sản xuất dàn coil và các vấn đề liên quan

Tính cách cá nhân:

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm

Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến

Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc

Hòa đồng, thân thiện với mọi người

Có tinh thần tiếp thu ý kiến của người khác

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7;

Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy đinh pháp luật hiện hành;

Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13 theo chính sách công ty;

Soát xét tăng lương theo chính sách công ty 01 lần/năm;

Chế độ phúc lợi khác: đồng phục, cưới hỏi, bảo hiểm tai nạn, ...;

Hỗ trợ cơm trưa;

Hỗ trợ chi phí công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A

