Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A làm việc tại Long An thu nhập 8 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- LF20A

- LF21, Đường số 2.KCN XUYÊN Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Mô tả công việc
Thông thạo phần mền Inventor có khả năng trải tấm và trình bày bản vẽ lắp ghép.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành lạnh.
Đã tiếp cận và sử dụng các phần mềm chuyên dụng của hãng.
Có khả năng triển khai các bản vẽ cơ khí chế tạo, tính toán thiết kế dựa theo thông số mà khách hàng đưa ra.
Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật, Sales và các khâu về phần kỹ thuật và thiết kế.
Hỗ trợ thiết lập hồ sơ sản xuất và các tài liệu liên quan, tiến hành lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài liệu theo qui định.
Hỗ trợ theo dõi tiến độ sản xuất, kiểm tra tiến độ các dự án theo yêu cầu quản lý.
Hỗ trợ bộ phận QC hồ sơ giấy tờ và các công việc cần thiết.
Hiểu biết sơ bộ về quy trình gia công kim loại tấm.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 24-35
Trình độ học vấn: Đại học trở lên
Kiến thức: Chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh, Nhiệt Lạnh, Điều hòa không khí, Cơ khí chế tạo
Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương (chấp nhận SV mới ra trường / đào tạo - trao đổi rõ hơn khi PV)
Kỹ năng
Am hiểu rõ về kết cấu và vận hành hệ thống lạnh và điều hòa không khí, hiểu rõ về hệ thống phòng sạch và các phụ kiện đi kèm
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ và các quy chuẩn kèm theo, nắm rõ các tiêu chuẩn cho hệ thống lạnh công nghiệp
Có am hiểu sâu chế tạo dàn coil vả lạnh và nóng
Có am hiểu về quy trình sản xuất dàn coil và các vấn đề liên quan
Tính cách cá nhân:
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm
Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến
Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc
Hòa đồng, thân thiện với mọi người
Có tinh thần tiếp thu ý kiến của người khác

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7;
Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy đinh pháp luật hiện hành;
Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13 theo chính sách công ty;
Soát xét tăng lương theo chính sách công ty 01 lần/năm;
Chế độ phúc lợi khác: đồng phục, cưới hỏi, bảo hiểm tai nạn, ...;
Hỗ trợ cơm trưa;
Hỗ trợ chi phí công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điều Hòa B&A

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô LF20A-LF21, đường số 2, Khu Công Nghiệp Xuyên á - Xã Mỹ Hạnh Bắc - Huyện Đức Hoà - Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

