Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Nhân viên thiết kế hệ thống điện chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế các giải pháp tối ưu trong ngành điện lạnh công nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng, của dự án.

Trách nhiệm chính:

- Lập dự toán và thiết kế hệ thống điện điều khiển cho hệ thống lạnh và chiếu sáng trong kho lạnh.

- Lập trình PLC, HMI, SCADA.

- Bốc BOQ khối lượng vật tư lắp ráp

- Làm bản vẽ thi công bằng CAD hoặc Revit cho phần điện hệ thống lạnh và điện chiếu sáng

- Đề xuất các giải pháp tối ưu về kỹ thuật và giảm chi phí.

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ, giám sát về mặt kỹ thuật trong qúa trình thi công điện.

- Đi khảo sát công trường, chịu trách nhiệm testing phần điện đã thiết kế.

- Thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho hệ thống khi cần.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và điều phối của Đội trưởng thiết kế hệ thống điện