Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
- Hưng Yên: Plot K
- 3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province,Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 500 - 700 Triệu
+ Develop, implement, and oversee quality assurance procedures to enhance product quality.
+ Xây dựng, thực hiện và giám sát các quy trình đảm bảo chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm.
+ Collaborate closely with various departments to solve quality issues/feedback/findings from customers.
+ Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác nhau để giải quyết các vấn đề/phản hồi/phát hiện về chất lượng từ khách hàng
+ Collect and summarize inspection reports before shipment/Out-going report
+ Thu thập và tổng hợp các báo cáo kiểm tra trước khi xuất hàng
+ Control Customer Standard documents and conduct to compliance check with customers ‘requirements.
+ Kiểm soát các tài liệu Tiêu chuẩn của Khách hàng và tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu của khách hàng.
+ Establish Quality Control Plan, PFMEA
+ Thiết lập Kế hoạch Kiểm soát Chất lượng, PFMEA
+ Responsible for managing 5M changes.
+ Chịu trách nhiệm quản lý các thay đổi 5M
Với Mức Lương 500 - 700 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
