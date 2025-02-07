Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 Triệu

+ Develop, implement, and oversee quality assurance procedures to enhance product quality.

+ Xây dựng, thực hiện và giám sát các quy trình đảm bảo chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Collaborate closely with various departments to solve quality issues/feedback/findings from customers.

+ Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác nhau để giải quyết các vấn đề/phản hồi/phát hiện về chất lượng từ khách hàng

+ Collect and summarize inspection reports before shipment/Out-going report

+ Thu thập và tổng hợp các báo cáo kiểm tra trước khi xuất hàng

+ Control Customer Standard documents and conduct to compliance check with customers ‘requirements.

+ Kiểm soát các tài liệu Tiêu chuẩn của Khách hàng và tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu của khách hàng.

+ Establish Quality Control Plan, PFMEA

+ Thiết lập Kế hoạch Kiểm soát Chất lượng, PFMEA

+ Responsible for managing 5M changes.

+ Chịu trách nhiệm quản lý các thay đổi 5M