Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Tòa nhà Viettel Long An, Tân An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp xúc, gặp gỡ, giới thiệu, tư vấn giải pháp hệ thống điện năng lượng mặt trời, cơ điện với khách hàng.
- Thu thập các thông tin cần thiết của dự án, phục vụ cho việc thiết kế, báo giá, chào thầu.
- Tìm kiếm các nguồn việc dự án, hệ NLMT, cơ điện đảm bảo doanh thu được giao.
- Thiết kế, làm bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công các hệ thống điện Năng lượng mặt trời, cơ điện.
- Bóc tách khối lượng, lên dự toán chào thầu, đảm bảo tính cạnh tranh với các đối thủ.
- Bóc tách, dự trù khối lượng thiết bị, vật tư, dụng cụ thi công cho việc triển khai thi công dự án.
- Hướng dẫn các tổ đội, thầu phụ thi công theo đúng bản vẽ và biện pháp thi công được phê duyệt, xử lý các vướng mắc, sự cố trong quá trình thi công dự án.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 8tr - 15 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả công việc)
- Lương bổ sung 6 tháng/12 tháng/năm.
- Làm việc tại CNCT Viettel Long An.
- Thời gian làm việc từ T2-T6 + ngày Thứ 7 đầu tiên của tháng.
- 15 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm.
- Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng tất cả các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày thành lập tập đoàn, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,..
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Quốc lộ 1, KP Bình Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

