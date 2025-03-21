Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 39A Búng Xáng, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Khảo sát công trình, tư vấn thiết kế kết cấu.
Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ
Phối hợp với Kiến trúc và các bộ phận khác liên quan đến thiết kế công trình.
Quản lý thiết kế kết cấu công trình và giám sát tác giả.
Dự toán công trình.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng.
Thành thạo các phần mềm chuyên môn như AutoCad, ETABS, và tin học văn phòng.
Chủ động trong công việc.
Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý chất lượng, tiến độ tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, được phát huy hết năng lực cá nhân.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
