Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 39A Búng Xáng, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Kỹ sư thiết kế

Khảo sát công trình, tư vấn thiết kế kết cấu.

Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ

Phối hợp với Kiến trúc và các bộ phận khác liên quan đến thiết kế công trình.

Quản lý thiết kế kết cấu công trình và giám sát tác giả.

Dự toán công trình.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng.

Thành thạo các phần mềm chuyên môn như AutoCad, ETABS, và tin học văn phòng.

Chủ động trong công việc.

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý chất lượng, tiến độ tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, được phát huy hết năng lực cá nhân.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

