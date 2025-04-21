Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Hậu Giang - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế dự án cho các hạng mục kết cấu thép nhà xưởng, các hạng mục kết cấu trên đường cao tốc: Hộ lan, biển báo, hàng rào...

Kiểm tra chất lượng các bản vẽ Kết cấu; triển khai thiết kế BVTC từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

Vẽ kết cấu thép bằng phần mềm chuyên dụng, kiểm tra các bảng tính toán.

Lập thuyết minh dự án; Các bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bản vẽ hoàn công cho các công trình;

Bảo vệ phương án, bản vẽ thiết kế với chủ Đầu tư, khách hàng;

Phối hợp các Phòng ban liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong và sau khi thi công: Hỗ trợ kỹ thuật, căn chỉnh bản vẽ, thay đổi thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư, đối tác;

Một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng, phó phòng thiết kế.

Địa điểm làm việc : Cần Thơ/Hậu Giang hoặc Đồng Nai

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế dự án giao thông hoặc kết cấu thép theo các yêu cầu và nhiệm vụ đã được nêu ở trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, xây dựng, giao thông

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế.

Có khả năng đi công tác xa là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên nhanh nhẹn, giao tiếp tốt; Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỷ, Tết thiếu nhi, sinh nhật,….

Công ty đóng 100% bảo hiểm, hỗ trợ ăn trưa hoặc bao ăn ở đi lại.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty,...

Có thưởng tháng thứ 13 và checkpoint cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

