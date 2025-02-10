Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Yên:

- Mức lương hàng tháng từ 8

- 20 triệu đồng trở lên

- Thưởng Quý, Năm theo kết quả SXKD

- Phụ cấp hàng tháng

- Thưởng lễ, tết

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thực hiện toàn trình công tác kinh doanh dự án từ Tiếp xúc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, khảo sát, thiết kế, bóc tách, báo giá, đàm phán hợp đồng, ký hợp đồng, thu tiền, chăm sóc khách hàng sau bán.
- Hỗ trợ lực lượng kinh doanh tại Trung tâm huyện tiếp xúc, tiềm kiếm dự án, chào giá, đấu thầu, ký hợp đồng...
- Kỹ năng quan hệ đối tác như chủ đầu tư, đối tác, nhà thầu phụ.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01; Nam, độ tuổi: ≤ 28 tuổi.
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện - điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, kiến trúc, giao thông, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên.
- Sử dựng thành thạo các phần mềm liên quan công việc:

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Viettel, phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

