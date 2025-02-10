Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Mức lương hàng tháng từ 8 - 20 triệu đồng trở lên - Thưởng Quý, Năm theo kết quả SXKD - Phụ cấp hàng tháng - Thưởng lễ, tết - Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thực hiện toàn trình công tác kinh doanh dự án từ Tiếp xúc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, khảo sát, thiết kế, bóc tách, báo giá, đàm phán hợp đồng, ký hợp đồng, thu tiền, chăm sóc khách hàng sau bán.

- Hỗ trợ lực lượng kinh doanh tại Trung tâm huyện tiếp xúc, tiềm kiếm dự án, chào giá, đấu thầu, ký hợp đồng...

- Kỹ năng quan hệ đối tác như chủ đầu tư, đối tác, nhà thầu phụ.

- Số lượng: 01; Nam, độ tuổi: ≤ 28 tuổi.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện - điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, kiến trúc, giao thông, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên.

- Sử dựng thành thạo các phần mềm liên quan công việc:

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.