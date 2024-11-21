Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng
1. Nghiên cứu, triển khai các sản phẩn IOT,SmartFactory, xe tự hành,AGV/AMR
2. Thực hiện,triển khai các dự án chế tạo máy, cải tiến máy công nghiệp,
3. Vẽ sơ đồ, đấu nối tủ điện máy công nghiệp
4. Tham gia khảo sát các dự án tự động hóa dây truyền sản xuất, phân tích, đưa ra giải phát phù hợp với yêu cầu khách hàng
5. Thiết kế board nhúng , board điều khiển máy công nghiệp,xe tự hành,AGV/AMR .
6. Test, đánh giá , viết tài liệu hướng dẫn cho các sản phẩm IOT,SmartFactory,xe tự hành , AGV/AMR của công ty
7. Tư vấn ,hỗ trợ khách hàng các vấn đề đến kĩ thuật
Yêu Cầu Công Việc
1. Giao tiếp tốt ,có thể đi công tác dài ngày , làm việc trong môi trường nhà máy công nghiệp.
2. Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
3. Có kiến thức về các linh kiện điện tử , đọc hiểu sơ đồ , phân tích mạch điện tử.
4. Thiết kế và hàn mạch điện tử , thành thạo phần mềm thiết kế mạch Altium hoặc các phần mềm tương tự.
5. Đọc hiểu tài liệu nước ngoài, datasheet...
6. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa , chế tạo xe tự hành, AGV/AMR.
Quyền Lợi Được Hưởng
2. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
3. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
4. Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.
5. Được thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty.
6. Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của luật lao động và quy định của công ty.
7. Có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
