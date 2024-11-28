Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần MK Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The vista duy tân, 4/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển các sản phẩm Camera AI; Hardware Token

- Thiết kế sơ đồ chi tiết và bản vẽ PCB theo đặc điểm kỹ thuật thiết kế;

- Kiểm tra thiết bị phần cứng về các chức năng, chỉ số, tính nhất quán, độ tin cậy, dung

sai, khả năng chịu lỗi, v.v.;

- Khắc phục sự cố và xác định vị trí lỗi phần cứng và đề xuất các giải pháp hiệu quả;

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch test phần cứng và thiết kế test case;

- Hỗ trợ kỹ thuật trong chu trình sản xuất hàng loạt sản phẩm

- Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng; ghi lại các vấn đề nảy sinh liên quan đến việc thiết kế và sử dụng;

- Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới, tham khảo các sách hướng dẫn sử dụng; liên lạc với hỗ trợ kỹ thuật của chính hãng; trao đổi kinh nghiệm trong bộ phận.

- Quản lý việc thuê gia công và nhận bàn giao kỹ thuật/chuyển giao công nghệ phục vụ cho nhu cầu của công ty và của khách hàng.

- Thiết lập quan hệ tốt với Khách hàng và Đối tác, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

- Bảo vệ các sản phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty và không tiết lộ các thông tin về kỹ thuật hay sản phẩm ra bên ngoài khi chưa có sự chấp thuận của Ban Giám đốc.

- Cập nhật, lưu trữ và quản lý các thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan.

- Báo cáo cho Cán bộ quản lý theo yêu cầu.

- Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc bán thiết bị: tư vấn cho nhân viên kinh doanh và khách hàng về thiết bị, demo sản phẩm cho khách hàng....

+ Hỗ trợ các thành viên của Công ty trong các hoạt động liên quan đến phần cứng.

+ Các nhiệm vụ khác theo sự điều động và yêu cầu của CBQL.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên môn

- Bằng cử nhân trở lên về chuyên ngành kỹ thuật (Điện, Điện tử Viễn thông...)

- Có kiến thức làm việc sâu về linh kiện mạch điện, điện tử analog, kỹ thuật số và công suất.

- Có khả năng viết tài liệu kỹ thuật.

- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan tới xử lý ảnh, công nghệ cảm biến ảnh, lens, các hệ thống camera, các hệ thống nhúng cho AI.

2. Yêu cầu khác

- Khả năng làm việc nhóm tốt;

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực công việc tốt.

- Khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề;

Tại Công ty Cổ phần MK Vision Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh của công ty, thưởng dự án/thành tích

- Xét tăng lương hàng năm tương xứng với kết quả làm việc của cá nhân

- Cơ hội phát triển lộ trình nghề nghiệp

- Có cơ hội làm việc/công tác trực tiếp trong những dự án lớn cho các đối tác trong và ngoài nước

- Cơ hội tham gia đào tạo trong và ngoài nước, tiếp cận học hỏi những công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới

- Cơ hội tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh do công ty tổ chức

- Các chương trình phúc lợi hấp dẫn khác như: Chương trình thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBCNV của PTI, chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia các hoạt động Công ty như teambuilding, du lịch, du xuân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MK Vision

