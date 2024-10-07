Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lập quy hoạch
- Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các dự án khu đô thị

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Civil 3D, Office...
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Kinh nghiệm: 3 đến 5 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc từ 1 tháng (hưởng lương 80% lương chính thức). Sau khi thử việc đạt yêu cầu sẽ được công ty ký HĐLĐ chính thức, được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chế độ thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước.
Thử việc từ 1 tháng (hưởng lương 80% lương chính thức).
Sau khi thử việc đạt yêu cầu sẽ được công ty ký HĐLĐ chính thức, được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chế độ thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước.
Được du lịch hàng năm với công ty Được làm việc trong môi trường lành mạnh, có cơ hội thăng tiến
Được du lịch hàng năm với công ty
Được làm việc trong môi trường lành mạnh, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: sảnh B, đơn nguyên B, toà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến

