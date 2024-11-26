Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai., Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Lập bản vẽ chi tiết điện nước, Điều hòa không khí để phù hợp với dự án.
Hướng dẫn thi công hệ thống Điện nước, điều hòa không khí.
Tính toán, lựa chọn thiết bị và vật tư phù hợp cho hệ thống Điện nước, điều hòa không khí.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mức lương từ: 14.000.000đ – 16.000.000đ/tháng.
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty.
Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.
Và các chế độ khác theo chính sách công ty.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nam từ 25 đến dưới 40 tuổi.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ điện, Điện - Điện tử, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên về việc thi công Điện nước, Điều hòa.
Tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi tốt, khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Phỏng vấn Đạt đi làm ngay.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
