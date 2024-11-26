Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai., Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Lập bản vẽ chi tiết điện nước, Điều hòa không khí để phù hợp với dự án.

Hướng dẫn thi công hệ thống Điện nước, điều hòa không khí.

Tính toán, lựa chọn thiết bị và vật tư phù hợp cho hệ thống Điện nước, điều hòa không khí.

Mức lương từ: 14.000.000đ – 16.000.000đ/tháng.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.

Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty.

Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.

Và các chế độ khác theo chính sách công ty.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nam từ 25 đến dưới 40 tuổi.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ điện, Điện - Điện tử, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên về việc thi công Điện nước, Điều hòa.

Tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi tốt, khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

Phỏng vấn Đạt đi làm ngay.

