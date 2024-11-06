Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH môi trường Sông Công làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP Sông Công
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Trực tiếp vận hành, theo dõi lưu lượng nước, chất lượng nước thải, độ PH, độ màu... trong các bể điều hòa, hóa lý, sinh học, hóa chất sửa dụng, bủn ép
Kiểm tra máy móc thiết bị và báo cáo công việc mỗi ngày
Có thể tăng ca và các công việc khác do lãnh đạo cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về môi trường, công nghệ môi trường, xử lý nước thải
Kinh nghiệm: Am hiểu và có thâm niên vận chành, quản lý hệ thống nước thải sinh hoạt, công nghiệp và các công việc liên quan
Có tính tự giác, cẩn thận , trách nhiệm trong công việc
Kinh nghiệm: Am hiểu và có thâm niên vận chành, quản lý hệ thống nước thải sinh hoạt, công nghiệp và các công việc liên quan
Có tính tự giác, cẩn thận , trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Các chế độ khác: Chế độ khen thưởng, phúc lợi: tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; chính sách khen thưởng của Công ty, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm, thưởng nhân các ngày Lễ/Tết trong năm...
Chế độ làm việc: Làm việc nội quy, quy chế của Công ty.
Các chế độ khác: Chế độ khen thưởng, phúc lợi: tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; chính sách khen thưởng của Công ty, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm, thưởng nhân các ngày Lễ/Tết trong năm...
Chế độ làm việc: Làm việc nội quy, quy chế của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH môi trường Sông Công
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI