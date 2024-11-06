Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH môi trường Sông Công làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP Sông Công

Trực tiếp vận hành, theo dõi lưu lượng nước, chất lượng nước thải, độ PH, độ màu... trong các bể điều hòa, hóa lý, sinh học, hóa chất sửa dụng, bủn ép

Kiểm tra máy móc thiết bị và báo cáo công việc mỗi ngày

Có thể tăng ca và các công việc khác do lãnh đạo cấp trên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về môi trường, công nghệ môi trường, xử lý nước thải

Kinh nghiệm: Am hiểu và có thâm niên vận chành, quản lý hệ thống nước thải sinh hoạt, công nghiệp và các công việc liên quan

Có tính tự giác, cẩn thận , trách nhiệm trong công việc

Mức lương: Thỏa thuận

Các chế độ khác: Chế độ khen thưởng, phúc lợi: tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; chính sách khen thưởng của Công ty, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm, thưởng nhân các ngày Lễ/Tết trong năm...

Chế độ làm việc: Làm việc nội quy, quy chế của Công ty.

