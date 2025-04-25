Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC T3A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP Quảng Ngãi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện khảo sát hiện trạng công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc thiết kế.

Phối hợp với các kỹ sư bộ môn khác trong nhóm để hoàn thiện bản vẽ thiết kế.

Tính toán, lựa chọn vật liệu, phương pháp thi công phù hợp.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Bàn giao hồ sơ kỹ thuật hoàn chỉnh cho chủ đầu tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, nội thất hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng như SketchUP, AutoCAD, 3D, Vray (hoặc các phần mềm tương đương).

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và nhóm.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC T3A Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC T3A

