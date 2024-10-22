Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Đạo Thuý, Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1. Lên kế hoạch dự án

2. Theo dõi tiến độ dự án

3. Lập báo cáo

4. Điều phối các bên liên quan

5. Đánh giá dự án

- Xây dựng năng lực nhà đầu tư;

- Nghiên cứu, soát xét, lập hồ sơ mời thầu/ hồ sơ mời đấu giá;

- Lập, thẩm định Hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế, tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình

- Thẩm định hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công công trình xây dựng;

- Thẩm định hồ sơ thanh, quyết toán các gói thầu;

(Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: chuyên ngành xây dựng, công trình các trường Đại học xây dựng, giao thông, thuỷ lợi hoặc các trường liên quan khác;

- Kinh nghiệm: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, giám sát thi công hoặc quản lý dự án đầu tư;

- Ưu tiên: có chứng chỉ Giám sát công trình giao thông đường bộ hoặc Hạ tầng kỹ thuật: Hạng 3

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 15 triệu trở lên, thoả thuận theo năng lực, cạnh tranh so với thị trường;

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết thứ 7;

- Chế độ phúc lợi: được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN; thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật; du lịch hàng năm, khám sức khoẻ định kỳ ...;

- Các chế độ khác theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo phát triển nghề nghiệp, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.