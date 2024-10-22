Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình giám sát thi công công trình xây dựng theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu của chủ đầu tư. Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, vật liệu, thiết bị thi công, đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật và an toàn lao động. Phối hợp với các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Ghi nhận, báo cáo tiến độ thi công, các vấn đề phát sinh, các yêu cầu thay đổi thiết kế cho cấp trên. Tham gia lập hồ sơ nghiệm thu công trình, kiểm tra, giám sát việc nghiệm thu công trình. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia vào quá trình giám sát thi công công trình xây dựng theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu của chủ đầu tư.
Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, vật liệu, thiết bị thi công, đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật và an toàn lao động.
Phối hợp với các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Ghi nhận, báo cáo tiến độ thi công, các vấn đề phát sinh, các yêu cầu thay đổi thiết kế cho cấp trên.
Tham gia lập hồ sơ nghiệm thu công trình, kiểm tra, giám sát việc nghiệm thu công trình.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Nắm vững các phần mềm Autocad, phần mềm tin học văn phòng. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế, lập kế hoạch thi công. Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát công trình.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
Nắm vững các phần mềm Autocad, phần mềm tin học văn phòng.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế, lập kế hoạch thi công.
Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.
Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát công trình.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85 ĐƯỜNG SỐ 37, KHU DÂN CƯ VẠN PHÚC, P.HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP.THỦ ĐỨC, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

