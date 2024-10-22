Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu 3, đường Võ Thị Sáu, thị trấn Côn Đảo, Côn Đảo

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Bốc tách khối lượng thực tế theo bản vẽ thi công, hợp đồng

- Làm báo giá công trình

- Kiểm tra khối lượng thanh toán với thầu phụ với chủ đầu tư

- Kiểm tra khối lượng phát sinh và lập dự toán trình chủ đầu tư

- Khảo sát thiết kế công trình và lập dự toán khi có yêu cầu của ban giám đốc

- Giám sát công trình thi công

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Đọc thành thạo bản vẽ xây dựng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Autocad,.. và các phần mềm chuyên ngành khác.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành, chấp nhận sinh viên mới ra trường đi làm.

- Siêng năng, cần cù và chịu khó học hỏi

Tại Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10,000,000 - 20,000,000 tuỳ khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của ứng viên (deal theo năng lực) + thưởng

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN,...đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty

- Được tham gia các khóa học đào tạo đề nâng cao nghiệp vụ.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

- Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Thái Bình

