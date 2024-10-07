Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Cầu Quan - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Mục tiêu công việc

1. Hoàn thành hồ sơ hoàn công đảm bảo chất lượng tiến độ theo yêu cầu

Thực hiện chức năng tham mưu xây dựng phương án sản xuất, phương án thi công các công trình;

2. Giám sát và quản lý chất lượng, khối lượng các công trình, công tác ATLĐ - PCCN;

3. Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình, sản phẩm của Công ty trước khi nghiệm thu, bàn giao;

4. Kiểm tra hồ sơ thiết kế, phối hợp với các bên trình duyệt thiết kế;

5. Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thiết kế, khối lượng, chất lượng, tiến độ công trình;

6. Giải trình với các cơ quan có liên quan về hồ sơ quản lý chất lượng công trình;

7. Nghiên cứu nắm vững hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan, các đặc điểm, tính chất, yêu cầu về vật liệu, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật ;

8. Chủ trì kiểm tra và trình Giám đốc Công ty phê duyệt biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công, đề cương an toàn, vệ sinh lao động... của từng công trình cụ thể;

9. Phối hợp với các CBCNV trong phòng, ban, đơn vị của công ty theo chức năng nhiệm vụ;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ, bằng cấp - Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các trường (Xây dựng) chuyên ngành kỹ sư xây dựng dân dụng Tuổi đời từ 27 đến 42; Ưu tiên ứng viên có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm về cải tạo, sửa chữa văn phòng Công ty;

3. Kỹ năng

- Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, Cad...)

4.Các yêu cầu khác - Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

- Linh hoạt, nhạy bén trong xử lý tình huống.

- Thiết lập mối quan hệ tốt với các Đội và các bên tư vấn....

- Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật phục vụ cho công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng & các ứng dụng internet.

- Có khả năng quản lý nhóm làm việc.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có thể làm thêm ngoài giờ, ngày lễ, chủ nhật.

- Ưu tiên nhà gần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Tiền lương trả hàng tháng; Các chế độ bảo hiểm; Các chế độ phúc lợi (Tham quan, nghỉ mát; sinh nhật, lễ, tết ...); Thưởng định kỳ cuối năm, các ngày lễ, tết; Nâng lương định kỳ và nâng lương trước thời hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

