Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ xây dựng (bản vẽ shop) Triển khai hồ sơ chất lượng Tư vấn xây dựng, thiết kế, quản lý dự án, làm khối lượng, tính toán kết cấu, dự toán công trình. Làm việc toàn thời gian hành chính (thứ 2 - thứ 6, sáng thứ 7) tại VP Hà Nội

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 03 năm kinh nghiệm; Thành thạo autocad và các phần mềm văn phòng; Trung thực, chịu khó và ham học hỏi. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (Hợp đồng, Bảo hiểm, Khám sức khỏe, Sinh nhật,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15tr tuỳ kinh nghiệm Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (Hợp đồng, Bảo hiểm, Khám sức khỏe, Sinh nhật, Đào tạo,...) Thưởng theo kết quả và năng lực làm việc KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID

