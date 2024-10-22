Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Suno làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án xây dựng cầu đường, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng kế hoạch. Sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế, vẽ bản vẽ kỹ thuật cho các công trình cầu đường. Làm hồ sơ thanh quyết toán Hỗ trợ giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động. Tham gia vào việc lập kế hoạch, quản lý dự án, theo dõi tiến độ thi công, báo cáo tình hình thực hiện dự án cho cấp trên. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thi công, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về thiết kế, thi công, quản lý dự án xây dựng cầu đường. Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch, quản lý dự án. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Suno Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Suno

