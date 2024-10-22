Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan tới: Hiện trường, QS, QA, QC
- Hỗ trợ làm hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công, khối lượng...
- Triển khai, tổ chức, giám sát tổ đội thi công ngoài hiện trường.
- Tổ chức quản lý, đề nghị vật tư, thiết bị thi công an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
- Tính toán khối lượng cho thầu phụ, tổ đội...
- Thực hiện bóc tách khối lượng công trình, lập tiến độ và vẽ biện pháp thi công.
- Làm hồ sơ quản lý chất lương và thanh quyết toán công trình.
- Lập/ quản lý kế hoạch với các bộ phận liên quan. triển khai thực hiện các công việc đảm bảo kế hoạch, tiến độ, mục tiêu thi công của từng giai đoạn của dự án đã đề ra.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp từ 2 - 3 năm.
- Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông.
- Thành thạo phần mềm autocad, excel, các phần mềm khác phục vụ công việc.
- Có trách nhiệm trong công việc, Có khả năng xử lý và điều hành công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Từ 10 - 15 triệu tùy theo năng lực ứng viên + thưởng cuối năm
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Du lịch, trong năm (30-4, 02-9, tết dương lịch),
- Công ty bố trí ăn, ở, nơi làm việc phù hợp với từng công trình.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài
- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty
- Là môi trường luôn có cơ hội phát huy bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Số 9, Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

