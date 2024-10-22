Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan tới: Hiện trường, QS, QA, QC

- Hỗ trợ làm hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công, khối lượng...

- Triển khai, tổ chức, giám sát tổ đội thi công ngoài hiện trường.

- Tổ chức quản lý, đề nghị vật tư, thiết bị thi công an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Tính toán khối lượng cho thầu phụ, tổ đội...

- Thực hiện bóc tách khối lượng công trình, lập tiến độ và vẽ biện pháp thi công.

- Làm hồ sơ quản lý chất lương và thanh quyết toán công trình.

- Lập/ quản lý kế hoạch với các bộ phận liên quan. triển khai thực hiện các công việc đảm bảo kế hoạch, tiến độ, mục tiêu thi công của từng giai đoạn của dự án đã đề ra.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp từ 2 - 3 năm.

- Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông.

- Thành thạo phần mềm autocad, excel, các phần mềm khác phục vụ công việc.

- Có trách nhiệm trong công việc, Có khả năng xử lý và điều hành công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Từ 10 - 15 triệu tùy theo năng lực ứng viên + thưởng cuối năm

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Du lịch, trong năm (30-4, 02-9, tết dương lịch),

- Công ty bố trí ăn, ở, nơi làm việc phù hợp với từng công trình.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài

- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty

- Là môi trường luôn có cơ hội phát huy bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

