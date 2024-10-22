Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Kỹ sư xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Trực tiếp quản lý thi công các dự án/ đơn hàng của Công ty, bao gồm: lên kế hoạch thực hiên, triển khai, điều hành, kiểm soát thi công. Thực hiện các công tác chuẩn bị thi công: vật tư, nhân lực, thiết bị, lập biện pháp (thi công, an toàn, môi trường), công dụng cụ, Bảo hộ LĐ, chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển ... Tương tác với Bên giao thầu/ Khách hàng trước, trong và sau khi thi công ... đảm bảo việc thi công thuận lợi, hoàn thành các mục tiêu chung của Dự án/ đơn hàng. Tổ chức thi công, điều hành, kiểm soát các công việc cần thiết liên quan để thúc đẩy, hoàn thành việc thi công tại công trình: phạm vi – mặt bằng – khối lượng thi công, vật tư đầu vào, lên phương án thi công – an toàn – môi trường, tiến độ – sản lượng thi công, chất lượng – thẩm mỹ sản phẩm ... theo yêu cầu dự án/ đơn hàng. Quản lý chi phí trực tiếp thực hiện dự án/ đơn hàng. Tương tác thường xuyên, hỗ trợ các bộ phận liên quan để hoàn thành Dự án/ đơn hàng theo quy định hệ thống quy trình Công ty. Kiểm soát, quản lý các công việc sau thi công về vật tư, thiết bị, báo cáo ... các nội dung phát sinh thi công khác. Trực tiếp thực hiện/ hỗ trợ bộ phận quản lý dự án, QS thực hiện công việc hoàn thiện hồ sơ dự án: pháp lý, chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán, bản vẽ shop, hoàn công, nhật ký thi công. Tổng hợp – báo cáo dữ liệu, phân tích, đánh giá các rủi ro chuyển môn trong quá trình thi công, có thể tham mưu cho Ban lãnh đạo, Quản lý bộ phận. Đề xuất cải tiến, điều chỉnh phương án, biên pháp. Công việc khác do Ban lãnh đạo yêu cầu, điều chuyển theo năng lực, hoạt động chung của doanh nghiệp.
Trực tiếp quản lý thi công các dự án/ đơn hàng của Công ty, bao gồm: lên kế hoạch thực hiên, triển khai, điều hành, kiểm soát thi công.
Thực hiện các công tác chuẩn bị thi công: vật tư, nhân lực, thiết bị, lập biện pháp (thi công, an toàn, môi trường), công dụng cụ, Bảo hộ LĐ, chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển ...
Tương tác với Bên giao thầu/ Khách hàng trước, trong và sau khi thi công ... đảm bảo việc thi công thuận lợi, hoàn thành các mục tiêu chung của Dự án/ đơn hàng.
Tổ chức thi công, điều hành, kiểm soát các công việc cần thiết liên quan để thúc đẩy, hoàn thành việc thi công tại công trình: phạm vi – mặt bằng – khối lượng thi công, vật tư đầu vào, lên phương án thi công – an toàn – môi trường, tiến độ – sản lượng thi công, chất lượng – thẩm mỹ sản phẩm ... theo yêu cầu dự án/ đơn hàng.
Quản lý chi phí trực tiếp thực hiện dự án/ đơn hàng.
Tương tác thường xuyên, hỗ trợ các bộ phận liên quan để hoàn thành Dự án/ đơn hàng theo quy định hệ thống quy trình Công ty.
Kiểm soát, quản lý các công việc sau thi công về vật tư, thiết bị, báo cáo ... các nội dung phát sinh thi công khác.
Trực tiếp thực hiện/ hỗ trợ bộ phận quản lý dự án, QS thực hiện công việc hoàn thiện hồ sơ dự án: pháp lý, chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán, bản vẽ shop, hoàn công, nhật ký thi công.
Tổng hợp – báo cáo dữ liệu, phân tích, đánh giá các rủi ro chuyển môn trong quá trình thi công, có thể tham mưu cho Ban lãnh đạo, Quản lý bộ phận. Đề xuất cải tiến, điều chỉnh phương án, biên pháp.
Công việc khác do Ban lãnh đạo yêu cầu, điều chuyển theo năng lực, hoạt động chung của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành có liên quan. Sử dụng tốt các phần mềm autocad, tin học văn phòng. Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực. Thành thạo kỹ năng tổ chức – điều phối – kiểm soát công việc thi công hiện trường. Làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, đối ngoại tốt. Sẵn sàng đi công tác tại các công trình trên toàn quốc.
Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành có liên quan.
Sử dụng tốt các phần mềm autocad, tin học văn phòng.
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực.
từ 1-2 năm
Thành thạo kỹ năng tổ chức – điều phối – kiểm soát công việc thi công hiện trường.
Làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, đối ngoại tốt.
Sẵn sàng đi công tác tại các công trình trên toàn quốc.
Độ tuổi: 24-35.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 12.000.000 đồng – 18.000.000 đồng + thưởng cuối năm, lễ, tết, lương tháng 13 Được đào tạo các kiến thức căn bản và huấn luyện chuyên sâu. Lương, thưởng cạnh tranh, tùy theo năng lực và kinh nghiệm. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo Luật lao động và quy chế công ty. Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...
Mức lương: từ 12.000.000 đồng – 18.000.000 đồng + thưởng cuối năm, lễ, tết, lương tháng 13
từ 12.000.000 đồng – 18.000.000 đồng
Được đào tạo các kiến thức căn bản và huấn luyện chuyên sâu.
Lương, thưởng cạnh tranh, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo Luật lao động và quy chế công ty.
Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-xay-dung-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218046
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOMETALK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HOMETALK VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kiến Trúc Kooper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kiến Trúc Kooper Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VITDUCT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VITDUCT
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện Galaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện Galaxy
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP tư vấn xây dựng VAH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty CP tư vấn xây dựng VAH Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT SADECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT SADECO
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG THÁI HOÀNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG THÁI HOÀNG NAM
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư & Xây Dựng Svilla làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư & Xây Dựng Svilla
22 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH
15 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Xuân Mai
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Bình Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Wi-Mesh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Wi-Mesh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm