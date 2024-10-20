Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

Kỹ sư xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

• Thiết kế công trình nhà công nghiệp, lập bản vẽ gia công, bóc tách khối lượng, dự toán.
• Thực hiện công việc sản xuất kết cấu nhà thép, vẽ thành thạo AutoCad, Tekla
• Quản lý thi công công trình
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch, tiến độ thi công công trình
• Giám sát quá trình thi công tại công trường, đảm bảo chất lượng và tiến độ
• Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình theo đúng quy định
• Lập báo cáo tiến độ, báo cáo kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến dự án
• Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
• Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và quy trình thi công
Địa điểm làm việc trực tiếp tại trụ sở chính Km3 - Quốc lộ 3 (Cách Cầu Đuống 1Km) - Đồng Dầu - Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng- công nghiệp, kiến trúc, cơ khí
• Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm về sản phẩm nhà thép tiền chế, xây dựng công nghiệp.
• Giới tính: Nam/ Nữ; Tuổi: < 40 tuổi.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
• Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
• Ứng viên có khoảng cách từ nơi ở đến trụ sở công ty < 30km.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm từ 14 - 20 triệu (trao đổi chi tiết khi tham gia phỏng vấn)
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
• Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng
• Cơ hội thăng tiến trong công việc
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
• Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km3, Quốc lộ 3, thôn Đồng Dầu, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-xay-dung-thu-nhap-14-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job214649
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Hòa Bình Corporations làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hòa Bình Corporations
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện Galaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện Galaxy
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Sài Gòn Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty cổ phần Sài Gòn Nam Phát
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP XÂY DỰNG J-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP XÂY DỰNG J-TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNDRAVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNDRAVINA
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC HẢI HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC HẢI HÒA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinaconex 25
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm