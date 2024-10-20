Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

• Thiết kế công trình nhà công nghiệp, lập bản vẽ gia công, bóc tách khối lượng, dự toán.

• Thực hiện công việc sản xuất kết cấu nhà thép, vẽ thành thạo AutoCad, Tekla

• Quản lý thi công công trình

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch, tiến độ thi công công trình

• Giám sát quá trình thi công tại công trường, đảm bảo chất lượng và tiến độ

• Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình theo đúng quy định

• Lập báo cáo tiến độ, báo cáo kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến dự án

• Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

• Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và quy trình thi công

Địa điểm làm việc trực tiếp tại trụ sở chính Km3 - Quốc lộ 3 (Cách Cầu Đuống 1Km) - Đồng Dầu - Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng- công nghiệp, kiến trúc, cơ khí

• Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm về sản phẩm nhà thép tiền chế, xây dựng công nghiệp.

• Giới tính: Nam/ Nữ; Tuổi: < 40 tuổi.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

• Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

• Ứng viên có khoảng cách từ nơi ở đến trụ sở công ty < 30km.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm từ 14 - 20 triệu (trao đổi chi tiết khi tham gia phỏng vấn)

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng

• Cơ hội thăng tiến trong công việc

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

• Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

