Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á
- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
• Thiết kế công trình nhà công nghiệp, lập bản vẽ gia công, bóc tách khối lượng, dự toán.
• Thực hiện công việc sản xuất kết cấu nhà thép, vẽ thành thạo AutoCad, Tekla
• Quản lý thi công công trình
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch, tiến độ thi công công trình
• Giám sát quá trình thi công tại công trường, đảm bảo chất lượng và tiến độ
• Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình theo đúng quy định
• Lập báo cáo tiến độ, báo cáo kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến dự án
• Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
• Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và quy trình thi công
Địa điểm làm việc trực tiếp tại trụ sở chính Km3 - Quốc lộ 3 (Cách Cầu Đuống 1Km) - Đồng Dầu - Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm về sản phẩm nhà thép tiền chế, xây dựng công nghiệp.
• Giới tính: Nam/ Nữ; Tuổi: < 40 tuổi.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
• Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
• Ứng viên có khoảng cách từ nơi ở đến trụ sở công ty < 30km.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
• Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng
• Cơ hội thăng tiến trong công việc
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
• Được đi du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI