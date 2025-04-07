Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 81 Tôn Quang Phiệt, Phường An Đông, TP Huế

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế bản vẽ, lập hồ sơ kỹ thuật cho các dự án nhà thép, nhà lắp ghép, cơ khí dân dụng
Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình
Giám sát thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai dự án hiệu quả
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 24 - 35 tuổi
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Ý thức chấp hành kỷ luật tốt.
Có khả năng di chuyển công trình

Tại Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 - 15.000.000
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern

Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81 Tôn Quang Phiệt, Phường An Đông, Thành phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

