Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 81 Tôn Quang Phiệt, Phường An Đông, TP Huế

Thiết kế bản vẽ, lập hồ sơ kỹ thuật cho các dự án nhà thép, nhà lắp ghép, cơ khí dân dụng

Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình

Giám sát thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai dự án hiệu quả

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

Nam từ 24 - 35 tuổi

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Ý thức chấp hành kỷ luật tốt.

Có khả năng di chuyển công trình

Tại Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 - 15.000.000

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Thép TD House Modern

