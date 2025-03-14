Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

- Khảo sát mặt bằng thi công; xây dựng biện pháp thi công cho toàn bộ công trình/dự án

- Xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, triển khai và giám sát thi công tại hiện trường các hệ thống điện, điều hòa không khí, cấp thoát nước, thông gió, PCCC

- Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ hệ thống điện, điều hòa, cấp thoát nước, thông gió, PCCC, bóc tách khối lượng, để xuất vật tư thiết bị và kiểm soát khối lượng

- Nắm rõ được yêu cầu kỹ thuật, điều khoản hợp đồng với Chủ đầu tư, cũng như hợp đồng với Thầu phụ và các Tổ đội để điều chỉnh công việc hợp lý

- Triển khai thi công và nghiệm thu công trình đạt chuẩn tiến độ và chất lượng

- Chi tiết sẽ được trao đổi trong phỏng vấn