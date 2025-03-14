Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Intracom Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội hoặc tại dự án

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Khảo sát mặt bằng thi công; xây dựng biện pháp thi công cho toàn bộ công trình/dự án
- Xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, triển khai và giám sát thi công tại hiện trường các hệ thống điện, điều hòa không khí, cấp thoát nước, thông gió, PCCC
- Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ hệ thống điện, điều hòa, cấp thoát nước, thông gió, PCCC, bóc tách khối lượng, để xuất vật tư thiết bị và kiểm soát khối lượng
- Nắm rõ được yêu cầu kỹ thuật, điều khoản hợp đồng với Chủ đầu tư, cũng như hợp đồng với Thầu phụ và các Tổ đội để điều chỉnh công việc hợp lý
- Triển khai thi công và nghiệm thu công trình đạt chuẩn tiến độ và chất lượng
- Chi tiết sẽ được trao đổi trong phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng, CN kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật công trình...
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công nhà xưởng, công nghiệp là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận
- Chế độ đầy đủ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

