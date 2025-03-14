Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH
- Hà Nội:
- Intracom Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội hoặc tại dự án
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Khảo sát mặt bằng thi công; xây dựng biện pháp thi công cho toàn bộ công trình/dự án
- Xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, triển khai và giám sát thi công tại hiện trường các hệ thống điện, điều hòa không khí, cấp thoát nước, thông gió, PCCC
- Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ hệ thống điện, điều hòa, cấp thoát nước, thông gió, PCCC, bóc tách khối lượng, để xuất vật tư thiết bị và kiểm soát khối lượng
- Nắm rõ được yêu cầu kỹ thuật, điều khoản hợp đồng với Chủ đầu tư, cũng như hợp đồng với Thầu phụ và các Tổ đội để điều chỉnh công việc hợp lý
- Triển khai thi công và nghiệm thu công trình đạt chuẩn tiến độ và chất lượng
- Chi tiết sẽ được trao đổi trong phỏng vấn
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công nhà xưởng, công nghiệp là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đầy đủ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
