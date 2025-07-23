Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 06A, Ngõ 116, Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Là kỹ thuật giám sát hiện trường, bạn sẽ trực tiếp quản lý đội ngũ công nhân, đảm bảo công trình đạt chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ an toàn lao động.

a. Quản lý tiến độ và nhân công:

• Theo dõi tiến độ, đôn đốc công nhân làm việc đúng kế hoạch.

• Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, tránh chậm trễ tiến độ.

b. Giám sát chất lượng thi công

• Giám sát, nghiệm thu các hạng mục thi công ( kết cấu, điện nước, hoàn thiện...).

• Đảm bảo công nhân thực hiện đúng bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật.

• Phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi kỹ thuật, sai sót trong thi công.

c. Đảm bảo an toàn lao động:

• Kiểm tra và nhắc nhở công nhân tuân thủ quy định an toàn lao động.

• Giám sát giàn giáo, an toàn điện, bảo hộ lao động trước khi thi công.

• Báo cáo và xử lý các tình huống nguy hiểm nếu có.

d. Phối hợp và báo cáo:

• Báo cáo tiến độ, tình hình công nhân, vật tư cho quản lý cấp trên.

• Đề xuất giải pháp thi công hiệu quả hơn nếu cần.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, từ 25 - 40 tuổi

• Dự án quanh nội thành Hà Nội, không phải đi dự án tỉnh

• Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc liên quan.

• Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giám sát thi công công trình dân dụng

• Thành thạo đọc bản vẽ, nắm vững quy trình thi công.

• Kỹ năng tổ chức, sắp xếp tiến độ hợp lý.

• Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành: AutoCad

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương kỹ thuật: 15-20 triệu + thưởng.

• Đầy đủ chế độ bảo hiểm, lương thưởng tháng 13 . Lương thanh toán vào mùng 5-10 hàng tháng.

• Hỗ trợ xăng xe, điện thoại

• Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý dự án.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT

