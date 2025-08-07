Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25A16 Khu đô thị Geleximco A, Tây Mỗ, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

– Đọc hiểu bản vẽ và triển khai thi công theo bản vẽ
– Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình
– Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường;
– Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường theo quy định của nhà nước và công ty
– Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công
– Kết hợp với các phòng ban liên quan để nghiệm thu công trình
– Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng về công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành xây dựng hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm (ưu tiên đã làm các công trình dự án)
Trung thực, trách nhiệm, phối hợp nhóm tốt

Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Thưởng theo dự án, hiệu quả công việc
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
- Du lịch, team-building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Mộc Hoàn, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

