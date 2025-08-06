Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tháp A, tòa nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thiết kế phần xây dựng (kiến trúc, kết cấu, hạ tầng…) cho các công trình Trạm biến áp, đường dây 110-220kV.

Thực hiện các công tác thỏa thuận chuyên ngành, báo cáo, bảo vệ hồ sơ thiết kế với các đối tác theo yêu cầu.

Thực hiện công tác giám sát (nếu có).

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng;

Sử dụng thành thạo phần mềm Autodes; tin học văn phòng;

Có sức khỏe tốt, nói năng lưu loát, khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc;

Khả năng làm việc độc lập; kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, tư duy sáng tạo;

Khả năng sử dụng tốt các phần mềm Autodesk (sử dụng tốt Revit, có kiến thức về BIM là lợi thế);

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…). Đối với nhân viên có thâm niên làm việc chính thức trên 1 năm được mua thêm bảo hiểm sức khỏe.

Thưởng theo dự án, thưởng vào các dịp lễ tết…các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Được nghỉ thứ 7 (có thời điểm làm cả thứ 7 hoặc xen kẽ tuần làm tuần nghỉ theo thực tế công việc của Công ty), chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long

