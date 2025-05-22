Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - 210 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Thị xã Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc bản vẽ thiết kế.

- Lập, kiểm tra, triển khai bản vẽ thiết kế

- Sắp xếp bố trí công việc trên công trình.

- Giám sát hướng dẫn quá trình thi công của thợ để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

- Dự trù kế hoạch gọi vật tư và bố trí bảo quản…

- Tham mưu cho lãnh đạo về mảng xây dựng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 23 đến 45.

- Có kinh nghiệm giám sát kỹ thuật thi công các công trình nhà ở, văn phòng, nhà xưởng.

- Có khả năng tổ chức sắp xếp công việc, lên kế hoạch, biện pháp thi công

- Nhanh nhẹn nhạy bén trong công việc, có trách nhiệm và trung thực

Tại Công Ty Cổ Phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận khi phỏng vấn.

- Thưởng lễ tết .

- Lương tháng 13.

- Được đóng/ chi trả đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định.

- Các quyền lợi khác về Công đoàn (Tham quan du lịch, ngày kỷ niệm, sinh nhật...)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp lâu dài, hòa đồng, văn minh, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam

