Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Hỗ trợ hoạt động bán hàng cho các nhà máy sợi hóa học.
- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
- Đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Có khả năng đi công tác (ví dụ: thỉnh thoảng đi công tác đến Hà Nội vài lần một năm).
- Phối hợp với các phòng kỹ thuật nội bộ và bên ngoài để giải quyết các vấn đề.
- Tham gia các cuộc họp và thuyết trình bán hàng cùng với nhóm bán hàng.
- Các nhiệm vụ khác do quản lý giao

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật N2 HOẶC tiếng Trung (HSK4) hoặc tiếng Anh trung cấp
- Bằng cử nhân liên quan ngành hóa
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty dệt may

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13
- Thưởng (2 lần/năm)
- Tăng lương
- Bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

