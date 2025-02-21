Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu

- Hỗ trợ hoạt động bán hàng cho các nhà máy sợi hóa học.

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

- Đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng.

- Có khả năng đi công tác (ví dụ: thỉnh thoảng đi công tác đến Hà Nội vài lần một năm).

- Phối hợp với các phòng kỹ thuật nội bộ và bên ngoài để giải quyết các vấn đề.

- Tham gia các cuộc họp và thuyết trình bán hàng cùng với nhóm bán hàng.

- Các nhiệm vụ khác do quản lý giao