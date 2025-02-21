Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Hỗ trợ hoạt động bán hàng cho các nhà máy sợi hóa học.
- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
- Đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Có khả năng đi công tác (ví dụ: thỉnh thoảng đi công tác đến Hà Nội vài lần một năm).
- Phối hợp với các phòng kỹ thuật nội bộ và bên ngoài để giải quyết các vấn đề.
- Tham gia các cuộc họp và thuyết trình bán hàng cùng với nhóm bán hàng.
- Các nhiệm vụ khác do quản lý giao
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Nhật N2 HOẶC tiếng Trung (HSK4) hoặc tiếng Anh trung cấp
- Bằng cử nhân liên quan ngành hóa
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty dệt may
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13
- Thưởng (2 lần/năm)
- Tăng lương
- Bảo hiểm xã hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
