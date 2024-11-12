Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Kỹ thuật IT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Công Nghiệp Công Nghệ Cao Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Quản lý hệ thống mạng nội bộ của công ty và xử lý những sự cố liên quan đến mạng và phần cứng.
Quản lý các trang thiết bị CNTT của công ty (máy tính, máy in, hệ thống điện thoại,...)
Lập kế hoạch và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị CNTT và thiết bị văn phòng của công ty.
Hỗ trợ thiết lập và triển khai các chính sách và hướng dẫn nội bộ về CNTT.
Hỗ trợ, bảo trì các hệ thống khai thác của công ty: phần mềm quản lý kho & phần mềm băng tải
Lên kế hoạch & Triển khai các kết nối IOT phục vụ sản xuất, database, server sản xuất
Quay phim, chụp ảnh các sự kiện của công ty.
Số hóa dữ liệu công ty, triển khai theo giai đoạn
Một số công việc phù hợp khác

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin.
Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị hệ tống server, phần cứng máy tính.
Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
Am hiểu công việc quản trị mạng và thiết bị IT
Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel,...
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Nhanh nhẹn, chính xác và giữ nguyên tắc bảo mật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/ thu nhập hấp dẫn: bao gồm lương cứng + thưởng theo kết quả kinh doanh
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động
Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại
Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.
Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty
Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.
Có xe đưa đón từ văn phòng tại Tp HCM lên Nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-it-thu-nhap-11-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job245893
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spartronics Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Spartronics Vietnam
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spartronics Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Spartronics Vietnam
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm