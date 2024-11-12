Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Công Nghiệp Công Nghệ Cao Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Quản lý hệ thống mạng nội bộ của công ty và xử lý những sự cố liên quan đến mạng và phần cứng.

Quản lý các trang thiết bị CNTT của công ty (máy tính, máy in, hệ thống điện thoại,...)

Lập kế hoạch và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị CNTT và thiết bị văn phòng của công ty.

Hỗ trợ thiết lập và triển khai các chính sách và hướng dẫn nội bộ về CNTT.

Hỗ trợ, bảo trì các hệ thống khai thác của công ty: phần mềm quản lý kho & phần mềm băng tải

Lên kế hoạch & Triển khai các kết nối IOT phục vụ sản xuất, database, server sản xuất

Quay phim, chụp ảnh các sự kiện của công ty.

Số hóa dữ liệu công ty, triển khai theo giai đoạn

Một số công việc phù hợp khác

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin.

Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị hệ tống server, phần cứng máy tính.

Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

Am hiểu công việc quản trị mạng và thiết bị IT

Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel,...

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Nhanh nhẹn, chính xác và giữ nguyên tắc bảo mật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/ thu nhập hấp dẫn: bao gồm lương cứng + thưởng theo kết quả kinh doanh

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động

Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại

Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.

Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty

Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.

Có xe đưa đón từ văn phòng tại Tp HCM lên Nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin