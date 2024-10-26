Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận khách từ tư vấn hoặc lễ tân kèm theo order dịch vụ;

Nhận bàn giao và cập nhật đầy đủ các thông tin của khách;

Thăm khám lại tình trạng khách trước buổi trị liệu;

Thực hiện trị liệu đúng theo quy trình chuẩn của từng dịch vụ;

Cập nhật tình trạng khách cho tư vấn viên, bác sĩ những thay đổi của khách;

Khi kết thúc trị liệu, thông báo xuống Bộ phận điều hành để chuẩn bị phương tiện đi về cho khách hàng.

Biết xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt; phối hợp công việc với đồng nghiệp và cấp trên.

Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc;

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn.

Thành thạo các bước chăm sóc da cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + tiền tour + phụ cấp Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, phép năm. Được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ, phát triển và thăng tiến.

Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, phép năm.

Được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ, phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

