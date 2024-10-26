Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận khách từ tư vấn hoặc lễ tân kèm theo order dịch vụ;
Nhận bàn giao và cập nhật đầy đủ các thông tin của khách;
Thăm khám lại tình trạng khách trước buổi trị liệu;
Thực hiện trị liệu đúng theo quy trình chuẩn của từng dịch vụ;
Cập nhật tình trạng khách cho tư vấn viên, bác sĩ những thay đổi của khách;
Khi kết thúc trị liệu, thông báo xuống Bộ phận điều hành để chuẩn bị phương tiện đi về cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt; phối hợp công việc với đồng nghiệp và cấp trên.
Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc;
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn.
Thành thạo các bước chăm sóc da cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + tiền tour + phụ cấp Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, phép năm. Được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ, phát triển và thăng tiến.
Lương cứng + tiền tour + phụ cấp
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, phép năm.
Được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ, phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Đường Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

