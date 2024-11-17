Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 16 Phan Bội Châu

- P. Lê Lợi, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Sửa chữa các loại máy hàn điện tử, sửa chữa máy móc, dụng cụ cầm tay
- Bàn giao, lắp đặt các loại máy hàn Tig, Mig, Que...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng lương tháng 13
-Thưởng doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16 Phan Bội Châu- P. Lê Lợi- TP. Vinh- Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

