Tuyển Kỹ thuật IT CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: 141A Mai Thị Hồng Hạnh, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến máy tính và máy in tại Kiên Giang

Chẩn đoán và khắc phục các sự cố phần cứng và phần mềm của máy tính

Cài đặt, cấu hình và bảo trì máy tính, máy in và các thiết bị ngoại vi

Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng các thiết bị và phần mềm cơ bản

Thực hiện bảo trì định kỳ cho các thiết bị CNTT

Cập nhật kiến thức về công nghệ mới và xu hướng trong lĩnh vực CNTT

Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại địa điểm

Ghi chép và báo cáo các vấn đề kỹ thuật đã xử lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm máy tính và máy in

Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng tốt

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng di chuyển trong phạm vi tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ khách hàng

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về kỹ thuật máy tính hoặc CNTT

Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.