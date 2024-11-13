Tuyển Kỹ thuật IT CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
- Kiên Giang: 141A Mai Thị Hồng Hạnh, TP Rạch Giá
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến máy tính và máy in tại Kiên Giang
Chẩn đoán và khắc phục các sự cố phần cứng và phần mềm của máy tính
Cài đặt, cấu hình và bảo trì máy tính, máy in và các thiết bị ngoại vi
Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng các thiết bị và phần mềm cơ bản
Thực hiện bảo trì định kỳ cho các thiết bị CNTT
Cập nhật kiến thức về công nghệ mới và xu hướng trong lĩnh vực CNTT
Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại địa điểm
Ghi chép và báo cáo các vấn đề kỹ thuật đã xử lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm máy tính và máy in
Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng di chuyển trong phạm vi tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ khách hàng
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về kỹ thuật máy tính hoặc CNTT
Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
