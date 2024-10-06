Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các ứng dụng liên quan đến các mảng tài chính Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triển của công ty Phát triển MobilePOS
Xây dựng các ứng dụng liên quan đến các mảng tài chính
Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính
Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triển của công ty
Phát triển MobilePOS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên Kiến thức cơ bản và tư duy về Java, lập trình Android, lập trình hướng đối tượng Có hiểu biết về kiến trúc công nghệ, ứng dụng và mô hình phát triển cho nền tảng hệ điều hành Android . Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với SVN/GIT. Kiến thức về JSON, HTTPS, RESTful service Có kinh nghiệm xử lý UI với custom views và tối ưu giao diện Có kinh nghiệm với các thư viện của bên thứ 3: Push notification, Network Restful Request, Image Loaders, Fabric Kinh nghiệm với Android testing Ưu tiên có ứng dụng demo trên Google Play Store Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm (khả năng tương tác và kỹ năng trao đổi trong nhóm). Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm
Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên
Kiến thức cơ bản và tư duy về Java, lập trình Android, lập trình hướng đối tượng
Có hiểu biết về kiến trúc công nghệ, ứng dụng và mô hình phát triển cho nền tảng hệ điều hành Android .
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với SVN/GIT.
Kiến thức về JSON, HTTPS, RESTful service
Có kinh nghiệm xử lý UI với custom views và tối ưu giao diện
Có kinh nghiệm với các thư viện của bên thứ 3: Push notification, Network Restful Request, Image Loaders, Fabric
Kinh nghiệm với Android testing
Ưu tiên có ứng dụng demo trên Google Play Store
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm (khả năng tương tác và kỹ năng trao đổi trong nhóm).
Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn vào các ngày lễ Tết, lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả cá nhân, tập thể...(Theo quy định và chính sách công ty) Hỗ trợ ăn sáng miễn phí Phụ cấp ăn trưa: 50.000đ/ngày Phụ cấp gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí) Phụ cấp trang điểm cho CBNV nữ Quà tặng các ngày lễ trong năm
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn vào các ngày lễ Tết, lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả cá nhân, tập thể...(Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Phụ cấp ăn trưa: 50.000đ/ngày
Phụ cấp gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Phụ cấp trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)
Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)
Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn Làm việc cùng đội ngũ hơn 700 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực. Công ty thành lập hơn 14 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 700 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.
Công ty thành lập hơn 14 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường
Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện... Các câu lạc bộ: CLB Cầu lông; CLB Yoga; CLB Điền kinh
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện...
Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông;
CLB Yoga;
CLB Điền kinh
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

