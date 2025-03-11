Tuyển Lập trình viên Java Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dolphin Plaza 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1,5h).

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6

Cùng team dự án tìm hiểu phân tích yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và phát triển các sản phẩm cho khách hàng trên nền tảng công nghệ Java.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện hệ thống, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Nghiên cứu, nắm chắc nghiệp vụ của khách hàng để Q&A với khách hàng

Tham gia cùng Senior/Techlead review output, đào tạo năng lực cho các thành viên trong nhóm để nâng cao năng lực chuyên môn.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm dự án Java. Sử dụng thành thạo Angular là một lợi thế.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm dự án Java.

Hiểu biết về Java Core, Java spring boot,, Java Servlet, OOP, Design Pattern.

Nắm vững kiến thức về SQL và tối ưu câu lệnh SQL

Kinh nghiệm làm việc với một trong các database như MySQL, MSSQL, PostgreSQL

Có niềm đam mê, khám phá, học hỏi công nghệ mới. Sẵn sàng chuyển đổi công nghệ, ngôn ngữ mới.

Sẵn sàng đưa ra đề xuất giải pháp thực hiện cho khách hàng và team dự án.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Review năng lực, xem xét đãi ngộ hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Technical leader, PM.

Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái

Hệ số hưởng lương tháng 13 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án.

Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày.

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.

Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin