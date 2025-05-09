Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Mức lương
18 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 06 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 18 - 40 Triệu
- Phát triển các nội dung xử lý phía back-end theo yêu cầu dự án
- Phát triển API kết nối với front-end hay đối tác
- Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa
- Tuân thủ quy trình/quy định của Bank
Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm ở vị trí backend
- Đã từng tham gia ít nhất 4-5 dự án trong đó đảm nhiệm việc phát triển back-end; hoặc 2 dự án lớn (có 5 người tham gia trở lên)
- Thành thạo với ngôn ngữ lập trình Java
- Có kinh nghiệm về PL/SQL
- Có kinh nghiệm phát triển API Web Services, tương tác với API và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình như Eclipse, Netbean
- Thành thạo về Java core Back-End, xử lý tốt Multithread (Xử lý tối thiểu 1000-2000 giao dịch cùng lúc), Multi-processing, cơ chế Hash table, cơ chế xử lý file.
- Có kinh nghiệm về các tiêu chuẩn bảo mật
- Thành thạo việc thiết kế CSDL trên DB Oracle, MS SQL …
- Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Enterprise Linux, HP-UX
- Có kinh nghiệm về SVN, GIT, Jira;
- Có kinh nghiệm với các quy tắc thiết kế OOP;
- Có kinh nghiệm về các dự án ESB, Open API
- Có hiểu biết về Docker và Microservices, MQ, cache...,mockup API
- Đã từng tham gia ít nhất 4-5 dự án trong đó đảm nhiệm việc phát triển back-end; hoặc 2 dự án lớn (có 5 người tham gia trở lên)
- Thành thạo với ngôn ngữ lập trình Java
- Có kinh nghiệm về PL/SQL
- Có kinh nghiệm phát triển API Web Services, tương tác với API và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình như Eclipse, Netbean
- Thành thạo về Java core Back-End, xử lý tốt Multithread (Xử lý tối thiểu 1000-2000 giao dịch cùng lúc), Multi-processing, cơ chế Hash table, cơ chế xử lý file.
- Có kinh nghiệm về các tiêu chuẩn bảo mật
- Thành thạo việc thiết kế CSDL trên DB Oracle, MS SQL …
- Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Enterprise Linux, HP-UX
- Có kinh nghiệm về SVN, GIT, Jira;
- Có kinh nghiệm với các quy tắc thiết kế OOP;
- Có kinh nghiệm về các dự án ESB, Open API
- Có hiểu biết về Docker và Microservices, MQ, cache...,mockup API
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
Nghỉ phép: 1ng/ tháng
Review lương: 2 lần/ năm
2 lần/ năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
Nghỉ phép: 1ng/ tháng
Review lương: 2 lần/ năm
2 lần/ năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI