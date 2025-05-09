Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 06 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

- Phát triển các nội dung xử lý phía back-end theo yêu cầu dự án

- Phát triển API kết nối với front-end hay đối tác

- Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa

- Tuân thủ quy trình/quy định của Bank

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm ở vị trí backend

- Đã từng tham gia ít nhất 4-5 dự án trong đó đảm nhiệm việc phát triển back-end; hoặc 2 dự án lớn (có 5 người tham gia trở lên)

- Thành thạo với ngôn ngữ lập trình Java

- Có kinh nghiệm về PL/SQL

- Có kinh nghiệm phát triển API Web Services, tương tác với API và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình như Eclipse, Netbean

- Thành thạo về Java core Back-End, xử lý tốt Multithread (Xử lý tối thiểu 1000-2000 giao dịch cùng lúc), Multi-processing, cơ chế Hash table, cơ chế xử lý file.

- Có kinh nghiệm về các tiêu chuẩn bảo mật

- Thành thạo việc thiết kế CSDL trên DB Oracle, MS SQL …

- Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Enterprise Linux, HP-UX

- Có kinh nghiệm về SVN, GIT, Jira;

- Có kinh nghiệm với các quy tắc thiết kế OOP;

- Có kinh nghiệm về các dự án ESB, Open API

- Có hiểu biết về Docker và Microservices, MQ, cache...,mockup API

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên

Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm

Nghỉ phép: 1ng/ tháng

Review lương: 2 lần/ năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

