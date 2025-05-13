Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng phần mềm cho các hệ thống của ngân hàng.
Theo dõi hiệu suất hệ thống, phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh.
Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm và các bộ phận liên quan của ngân hàng.
Xây dựng Tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, hướng dẫn theo quy trình của dự án và theo yêu cầu của đơn vị.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý dự án.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương;
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, Spring Boot, Angular, React JS, Strust, Jsp, Javascript, Ajax, Jquery, HTML, CSS ...
Thành thạo cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL, Postgre SQL
Có kiến thức về Monolithic, Micro-Service, ...
Có kiến thức về DevOps, CI/CD;
Có kinh nghiệm phát triển Restful API sử dụng ngôn ngữ Java;
Có kinh nghiệm sử dụng git như Git, GitLab, Docker container;
Có kinh nghiệm trong việc phát triền FrontEnd, BackEnd API;
Có kinh nghiệm (tối thiều 02 năm) và nắm vững về Java Spring Boot
Có kinh nghiệm ( tối thiếu 02 năm) làm việc Frontend Angular
Có kinh nghiệm (tối thiểu 01 năm) làm việc trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL
Có kinh nghiệm phát triển trên nền tảng BPM (ví dụ IBM, Camunda )
Có khả năng tối ưu xử lý truy vấn dữ liệu lớn, sử dụng caching.
Ưu tiên:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết về dịch vụ tài chính ngân hàng
Ưu tiên ứng viên đã từng làm với một trong các hệ thống như Loan Original System, Trade Finance, Supply Chain Finance, Credit Scoring
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt;
Có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh;
Nhiệt tình, đam mê học hỏi, chịu được áp lực và thử thách.

Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20.000.000đ – 30.000.000đ
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 08h30 đến 17h30.
Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương: định kỳ 1 năm 1 lần.
Làm việc onsite tại ngân hàng số 1 Việt Nam, trực tiếp tham gia vào các dự án tiên phong về chuyển đổi số.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động.
BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc.
Chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài.
Chính sách ưu đãi đối với nhân viên có thâm niên làm việc tại công ty.
Thu nhập: lương tháng 13; thưởng theo dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh và mức độ đóng góp; thưởng theo năng lực và mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên – đánh giá hàng tháng và trả thưởng theo quý; thưởng các ngày lễ lớn.
Chế độ nghỉ mát, du xuân, liên hoan cuối năm cho nhân viên và gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

