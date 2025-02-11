Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại The Garden làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSE

1. Mục tiêu chiến lược chung

Ban Công Nghệ Thông Tin xây dựng chiến lược công nghệ, cung cấp dịch vụ CNTT, kết nối hệ thống toàn cầu, và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Công nghệ được xem là nền tảng vững chắc, nâng cao giá trị tổ chức.

The IT Division develops technology strategies, provides IT services, connects the global system, and drives comprehensive digital transformation. Technology serves as a solid foundation, enhancing organizational value.

2. Tăng khả năng tiếp cận và chăm sóc khách hàng / Enhancing Customer Reach and Engagement

- Sử dụng công nghệ như AI, Big Data và quảng cáo số để tiếp cận khách hàng mục tiêu./Leveraging AI, Big Data, and digital advertising to reach target customers.

- Tạo trải nghiệm cá nhân hóa qua chatbot, trợ lý ảo và nền tảng kỹ thuật số./Providing personalized experiences via chatbots, virtual assistants, and digital platforms.

3. Tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh / Optimizing Business Efficiency

Tích hợp CRM và công cụ tự động hóa để quản lý dữ liệu khách hàng và tăng doanh số./Integrating CRM and automation tools to manage customer data and boost sales.

Thúc đẩy bán hàng qua thương mại điện tử và giải pháp thanh toán số./Driving sales through e-commerce and digital payment solutions.