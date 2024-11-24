Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Mức lương 11 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Thực hiện tạo mới các chức năng theo yêu cầu và maintain các ứng dụng đã có

Đảm bảo chất lượng, tốc độ xử lý và hiệu suất của các ứng dụng và hệ thống khi vận hành phục vụ lượng người dùng lớn

Xác định các vấn đề về kỹ thuật, nghiên cứu và đưa ra để án xử lý, và fixbugs liên quan

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm và Trưởng Dự án

Đọc/ review source code của member trong dự án.

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lập trình thành thạo với ngôn ngữ lập trình PHP

Có từ 02 năm kinh nghiệm Laravel và các kiến trúc lập trình sử dụng Framework Laravel

Sử dụng thành thạo tool quản lý version như github/gitlab

Hiểu rõ cơ chế vận hành và sử dụng RESTful API/SOAP, kết nối frontend và API/services tầng backend, cũng như các tool/công nghệ liên quan Postman, JSON/XML

Sử dụng thành thạo HTML, CSS, Javascript

Có hiểu biết nền tảng tốt về hệ thống Web từ frontend đến server

Có kinh nghiệm xử lý và sử dụng các tool về performance, memory tuning

Có kinh nghiệm làm việc với CSDL như MySQL, SQL Server

Có kinh nghiệm làm việc với cloud AWS

Có kinh nghiệm làm việc với Linux

Năng động, sáng tạo và ham học hỏi, đặc biệt ưu tiên ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập

Tư duy lập trình tốt.

Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng (100% lương)

Mức lương: 11 - 17 Triệu

Thưởng Tháng lương thứ 13 + Thưởng thành tích (Tương đương 14 tháng lương/năm)

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam

Team building định kỳ theo quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm

Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hấp dẫn

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Từ Thứ Hai - Thứ Sáu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center

