Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Mức lương
11 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 11 - 17 Triệu
Thực hiện tạo mới các chức năng theo yêu cầu và maintain các ứng dụng đã có
Đảm bảo chất lượng, tốc độ xử lý và hiệu suất của các ứng dụng và hệ thống khi vận hành phục vụ lượng người dùng lớn
Xác định các vấn đề về kỹ thuật, nghiên cứu và đưa ra để án xử lý, và fixbugs liên quan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm và Trưởng Dự án
Đọc/ review source code của member trong dự án.
Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lập trình thành thạo với ngôn ngữ lập trình PHP
Có từ 02 năm kinh nghiệm Laravel và các kiến trúc lập trình sử dụng Framework Laravel
Sử dụng thành thạo tool quản lý version như github/gitlab
Hiểu rõ cơ chế vận hành và sử dụng RESTful API/SOAP, kết nối frontend và API/services tầng backend, cũng như các tool/công nghệ liên quan Postman, JSON/XML
Sử dụng thành thạo HTML, CSS, Javascript
Có hiểu biết nền tảng tốt về hệ thống Web từ frontend đến server
Có kinh nghiệm xử lý và sử dụng các tool về performance, memory tuning
Có kinh nghiệm làm việc với CSDL như MySQL, SQL Server
Có kinh nghiệm làm việc với cloud AWS
Có kinh nghiệm làm việc với Linux
Năng động, sáng tạo và ham học hỏi, đặc biệt ưu tiên ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập
Tư duy lập trình tốt.
Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng (100% lương)
Mức lương: 11 - 17 Triệu
Thưởng Tháng lương thứ 13 + Thưởng thành tích (Tương đương 14 tháng lương/năm)
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam
Team building định kỳ theo quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm
Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hấp dẫn
Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Từ Thứ Hai - Thứ Sáu).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
