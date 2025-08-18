Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Unit Corp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 374 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phát triển, kiểm thử và sửa lỗi phần mềm theo yêu cầu…
• Bảo trì nâng cấp để đảm bảo hiệu năng của hệ thống
• Đưa ra các giải pháp kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.
• Tham gia thiết kế hệ thống phần mềm
• Cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật cần thiết trong quá trình làm việc
• Làm việc trực tiếp với các bộ phân liên quan để đảm bảo tiến độ dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có 4 năm kinh nghiệm làm việc với các framework Java, bao gồm Spring Boot, Spring MVC, Spring Data
Tại Unit Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30, từ Thứ 2 đến Thứ 6;
12 ngày phép thường niên; 03 ngày phép trong trường hợp đau ốm; 01 ngày phép vào sinh nhật;
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đầy đủ các chính sách theo Luật Lao động.
Lương tháng 13 & thưởng cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty;
Bảo hiểm sức khỏe: theo tầng cấp;
Cơ hội tham gia các dự án lớn ở trong nước và ngoài nước;
Làm việc với những công nghệ mới nhất;
Tham gia du lịch hằng năm, teambuilding và hoạt động xã hội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unit Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
