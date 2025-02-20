Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

1. Nghiên Cứu Thị Trường và Đối Thủ Cạnh Tranh

• Phân tích, thu thập thông tin, khảo sát thị trường, các sản phẩm CRM kết hợp marketing automation hiện có trên thị trường (ví dụ: HubSpot, Hootsuite, Highlevel, Salesforce, Zoho CRM, ActiveCampaign, v.v.).

• Xác định điểm mạnh, điểm yếu của các sản phẩm hiện tại.

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng mục tiêu (Agent, SMEs, doanh nghiệp lớn, v.v.).

• Đề xuất các tính năng độc đáo, mà thị trường chưa làm được để cải thiện sản phẩm, giải quyết các vấn đề của khách hàng.

2. Xây Dựng Chiến Lược Tiếp Thị Sản Phẩm

• Cùng team marketing xây dựng & phát triển thông điệp bán hàng (Unique Selling Proposition - USP) để làm nổi bật sản phẩm.

• Xây dựng kế hoạch truyền thông đa kênh (Facebook, Google/Youtube, SEO, Email Marketing, Content Marketing, v.v.).

• Tạo chiến dịch pre-launch để tạo sự chờ đợi và quan tâm từ khách hàng tiềm năng.

• Làm việc với đội phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

• Nghiên cứu & research AI, Đề xuất tích hợp các tính năng AI vào sản phẩm để tạo lợi thế cạnh tranh.

3. Hỗ trợ Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

• Viết tài liệu hướng dẫn, xây dựng bộ câu hỏi và bộ câu trả lời tự động hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng.