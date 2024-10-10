Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu

Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Tham gia vào các dự án của công ty và khách hàng. Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm. Phối hợp để lên kế hoạch phát triển sản phẩm và xây dựng team
Tham gia vào các dự án của công ty và khách hàng.
Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm.
Phối hợp để lên kế hoạch phát triển sản phẩm và xây dựng team
Làm việc tại văn phòng khách hàng của Công ty tại phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm các hệ thống sử dụng nền tảng PHP. Có kiến thức về OOP, database design, design patterns. Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT. Tiếng anh đọc hiểu
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm các hệ thống sử dụng nền tảng PHP.
Có kiến thức về OOP, database design, design patterns.
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT.
Tiếng anh đọc hiểu

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc lên đến 28 triệu/tháng + phụ cấp onsite Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ... Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông..... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm.... Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc lên đến 28 triệu/tháng + phụ cấp onsite
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Đặc biệt
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

