Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần I.P.L
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty Cổ phần I.P.L

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần I.P.L

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 179 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Hỗ trợ xử lý online các sự cố khách hàng: Giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải từ xa thông qua các công cụ trực tuyến.
Xử lý sự cố tận nơi: Được điều động bởi Trưởng bộ phận để xử lý các sự cố tại địa điểm của khách hàng như: máy không lên, cài đặt lại hệ điều hành (Windows), sửa lỗi email, cài đặt phần mềm, mạng, cài đặt máy in, ….
Bảo trì định kỳ: Thực hiện bảo trì hàng tháng hoặc hàng quý cho khách hàng có hợp đồng. Quản lý và duy trì hệ thống của khách hàng.
Tư vấn và giải pháp: Tư vấn thay thế linh kiện và đưa ra các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thi công mạng và Camera: Thực hiện lắp đặt mạng và camera cho các công trình vừa và nhỏ. Khảo sát và đề xuất các giải pháp tối ưu cho khách hàng.
Báo cáo: Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Trưởng bộ phận về tình hình thực hiện công việc.
Báo cáo

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về CNTT, kỹ thuật máy tính,…
Nhanh nhẹn, chủ động, có khả năng giao tiếp khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt trong làm việc nhóm
Chịu khó di chuyển
Ứng viên nam, có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.

Tại Công ty Cổ phần I.P.L Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 11.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng + Phụ cấp xăng xe (400.000 đồng/tháng)
Đầy đủ chế độ theo quy định và chế độ riêng của công ty (BHXH, sinh nhật, ốm đau, du lịch,...)
Xét định kỳ tăng lương hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần I.P.L

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần I.P.L

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

