Tuyển Lập trình viên 3S Intersoft JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại 3S Intersoft JSC
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh, số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tham gia phát triển và duy trì các dự án phần mềm sử dụng Odoo framework.
Làm việc với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
Phát triển và tùy chỉnh các module Odoo theo yêu cầu của khách hàng.
Phân tích yêu cầu kinh doanh, thiết kế giải pháp và triển khai mã nguồn.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn thông qua việc viết unit test, code review và sử dụng các công cụ kiểm thử tự động.
Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển phần mềm.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Odoo framework.
Thành thạo HTML, JavaScript và CSS.
Kỹ năng phân tích nghiệp vụ tốt.
Tại 3S Intersoft JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức offer: up to 20M
Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ tết
Thưởng dự án, thưởng cá nhân theo năng lực sau mỗi dự án
Review lương ít nhất 1 lần/năm. Có định hướng career path rõ ràng.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định
Hàng năm có chế độ nghỉ mát cùng công ty
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nếu nghỉ không hết thì cộng dồn vào 1 năm tiếp theo. Quỹ nghỉ ốm 30 ngày/năm
Chế độ thăm hỏi, ốm đau theo quy định công ty
Chế độ thai sản theo luật lao động 2019, có chế độ riêng cho nhân viên có mong muốn làm remote sớm
Miễn phí các lớp đào tạo nội bộ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Seminar kỹ thuật
Các events: Company Trip, Happy Hour, Halloween, Christmas, Family Day...
Làm việc môi trường năng động. Tiếp cận với nhiều công nghệ mới, luôn được hỗ trợ nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 3S Intersoft JSC
