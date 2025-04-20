Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Công ty, Tầng 11, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Thiết kế và phát triển các ứng dụng web bằng PHP: Xây dựng Data base - Code (Lập trình back-end, front-end)

Tiếp nhận các yêu cầu từ Phòng nghiệp vụ/ tester để phân tích các lỗi phát sinh, khắc phục

Bảo hành, bảo trì sảnphẩm/ dịch vụ phát sinh (Lỗi do lập trình -> Backend)

Nâng cấp dịch vụ. Custom theo nhu cầu khách hàng - Test

Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan (Toán tin, Điện tử Viễn thông,…)

Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương

Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm

Có kiến thức về lập trình ngôn ngữ PHP và hiểu biết về các framework

Nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về HTML5, css, Javascript, jQuery, Boostrap

Sử dụng thành thạo một trong các DB: MS SQL, MySQL, PgSQL, …

Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình Angular JS, React JS

Có kỹ năng trong việc tổ chức code, code clean và unit test

Thu nhập 15-25 triệu/tháng + thưởng

Xét tăng lương 1 lần/năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết, thăm hỏi...

Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24), áp dụng ngay sau thử việc

Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển cao, không giới hạn khả năng và tôn trọng sự sáng tạo

Cơ hội tham gia 20 khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/năm (Training, coaching, OJT, e- learning…)

Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm

Làm việc tại công ty thời trang hàng đầu Việt Nam, Top 10 của ngành hàng làm đẹp, thời trang

Được linh hoạt chọn thời gian làm việc theo ngày, từ T2 - sáng T7

Được cấp máy tính, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (Teambuilding, gala dinner tại các khu nổi tiếng)

Tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.

