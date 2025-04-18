Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH giải pháp Gisa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 24 Triệu

Công ty TNHH giải pháp Gisa
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH giải pháp Gisa

Mức lương
15 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 193 Trích Sài,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 24 Triệu

DevOps
Làm việc với hệ thống chạy Linux, Unix.
Quản lý và triển khai CI/CD, tự động hóa build, deploy code.
Phát triển và triển khai các python s.
Phân tích và xử lý lỗi trong quá trình triển khai gặp phải.

Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngôn ngữ:Sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Đức tốt trong công việc: 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết
Kiến thức tổng quan về Công nghệ thông tin. Kỹ năng phân tích và tư duy logic..
Có khả năng nắm bắt nhanh cơ sở hạ tầng CNTT và CSDL
Chủ động, sáng tạo, có ý thức kỷ luật cao trong công việc, kỹ năng phân tích tình huống tốt
Kiến thức về chăm sóc và quản lý phần mềm
Giao tiếp tốt, hòa đồng; Kỹ năng teamwork tốt;
Học các ngành kỹ thuật liên quan nếu quan tâm sẽ được đào tạo
Những kiến thức và kinh nghiệm có lợi thế :
Đã tốt nghiệp đại học ngành CNTT, toán tin,tin học,kinh tế (Business IT) hoặc các trung tâm đào tạo CNTT
Có chứng chỉ Quốc tế về Microsoft, Networking, ITIL
Sử dụng thành thạo một trong các Tool về giám sát hệ thống như Zabbix, Elastic, Icinga, Nagios, USU,...
Có hiểu biết về các công nghê của SAP cũng như đã từng sử dụng phần mềm SAP, SAP-Architecture, SAP Netweaver
Có kinh nghiệm Database Management, làm việc với ngôn ngữ SQL
Có kiến thức hay kinh nghiệm lập trình Python hoặc Ansible
Có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ containerization như Docker hay Podman

Tại Công ty TNHH giải pháp Gisa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, mức lương được thỏa thuận theo kiến thức, kinh nghiệm làm việc và từng vị trí công việc (từ 600$-1000$......)
Cơ hội được giao lưu và làm việc với công ty Đức, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin tại
Cơ hội được đào tạo nâng cao liên quan tới SAP, Database và IT Services.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Thời hạn làm việc lâu dài và ổn định.
Được hưởng đầy đủ mọi chính sách của Luật Lao động hiện hành.
Đầy đủ tất cả các chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết,bảo hiểm sức khỏe bổ sung (BaoViet HealthCare), khám sức khỏe định kỳ, lương tháng thứ 13, thưởng năm.........
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định .
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội.
Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, Tết Nguyên Đán, Noel, ngày 8/3, 20/10,..
Tổ chức nghỉ hè hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giải pháp Gisa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 193 Trích Sài - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

