Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107A Nguyễn Phong Sắc - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Liên hệ với khách hàng từ data chất lượng có sẵn để giới thiệu, tư vấn và chốt bán các sản phẩm của công ty

- Chăm sóc và duy trì mối liên hệ thường xuyên.

- Quản lý thông tin khách hàng, chủ động khai thác doanh thu bằng các sản phẩm đi kèm của công ty.

Thời giam làm việc: 26 công/1 tháng

Ca 2: 16h00-23h làm tại vp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng.

- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, rành mạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ lễ, lương tháng 13, Du lịch hàng năm

- Xét tăng lương, tăng level 6 tháng 1 lần

- Được tham gia miễn phí các lớp huấn luyện, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.