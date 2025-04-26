Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 toà nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Thiết kế, cấu hình và triển khai website, landing page trên nền tảng WordPress theo yêu cầu.

Tùy chỉnh, chỉnh sửa giao diện (theme) và chức năng (plugin) đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng tối ưu.

Quản trị, bảo trì, cập nhật hệ thống WordPress đảm bảo tính ổn định và an toàn bảo mật.

Tối ưu hiệu suất website (tốc độ tải trang, dung lượng, bảo mật…) phù hợp với nhu cầu sử dụng và chuẩn SEO.

Lựa chọn, cài đặt và tùy biến các plugin phù hợp (từ plugin miễn phí đến plugin trả phí) nhằm đáp ứng các tính năng, đảm bảo tính tương thích giữa theme, plugin và phiên bản WordPress.

Làm việc chặt chẽ với đội thiết kế, đội nội dung, đội SEO và khách hàng để hoàn thiện các dự án.

Thường xuyên cập nhật các phiên bản, xu hướng công nghệ mới của WordPress, bảo mật, hosting, domain…

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả cho website/landing page.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong việc lập trình, phát triển website trên nền tảng WordPress, biết React (NextJs) là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc với PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Thành thạo WordPress (theme, plugin, hooks, template hierarchy…).

Biết về HTML, CSS, JavaScript, PHP để chỉnh sửa, tùy biến theme/plugin.

Hiểu biết về tối ưu SEO Onpage cơ bản trên WordPress.

Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống tốt.

Khả năng phân tích yêu cầu và đưa ra giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và nghiên cứu xu hướng mới.

Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi

Lương trả theo năng lực: range lương 8.000.000 VNĐ => 12.000.000 VNĐ (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

Môi trường trẻ trung với nhiều chế độ đãi ngộ lý tưởng: thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13, thưởng theo dự án, thưởng mềm theo hiệu quả công việc, xét tăng lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm

Chế độ nghỉ mát, du lịch trong nước hoặc nước ngoài từ 1-2 lần/năm

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, công tác phí…

Đồng nghiệp Mỹ/Việt Nam thân thiện, trẻ trung 9x, môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển

