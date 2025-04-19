Tuyển Lập trình viên Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 98 Sơn Tây, Kim Mã

• Khắc phục các sự cố tồn, sự cố ngày liên quan tới máy in như đổ mực, sửa chữa các lỗi liên quan tới máy in.

• Về mạng thì kiểm tra xử lý lỗi tín hiệu, tốc độ đường truyền mạng hàng ngày, đi lại các hệ thống dây lâu ngày tín hiệu kém, chạy lắp thêm cho các thiết bị mới

• Về điện thoại: khắc phục các sự cố liên quan tới tín hiệu trung kế đầu vào, đi lại hệ thống đường dây lâu ngày kém tín hiệu, bị rè, bấm lại các jack cắm đầu dây, kiểm tra các phiến lâu ngày han rỉ và kiểm tra nguồn điện cấp cho tổng đài…

• Về camera : khắc phục các sự cố liên quan tới tín hiệu camera như mờ, nhòe, mất tín hiệu, đi lại hệ thống đường dây, lắp mới, bổ sung thêm cho các cơ sở, xử lý các kết nối về trung tâm văn phòng, thường xuyên check kiểm tra tín hiệu định kỳ để đảm bảo việc lưu trữ tốt hơn

• Về wifi: thường xuyên kiểm tra tín hiệu điện cấp cho wifi, tín hiệu mạng đầu vào có không, chạy lắp mới, cấu hình lại hệ thống , độ phủ sóng tới các phòng nghỉ của khách, đi kiểm tra định kỳ thường xuyên để hạn chế bị treo

• Về máy tính: xử lý các sự cố liên quan tới hệ điều hành như nâng cấp windows, cập nhật phần mềm , các phần mềm hỗ trợ, xử lý các lỗi do virus gây ra các thiết bị phần cứng hỏng hóc để sửa chữa thay thế kịp thời phục vụ công việc

• Về cáp tivi: kiểm tra xử lý các sự cố cáp nhiễu các phòng cho các cơ sở, thay thế các đường dây lâu ngày xuống cấp thay thế kịp thời cho các cơ sở.

Khắc phục các sự cố phát sinh hằng ngày cho các cơ sở đã được phân công

• Nam từ 23tuổi trở lên, sức khỏe tốt

• Chịu khó, nhiệt tình, chịu được áp lực cao trong công việc

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành CNTT chuyên phần cứng, mạng

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

• Kỹ năng giao tiếp và tương tác hiệu quả.

Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận

• Từ 6 tháng xét tăng lương 1 lần

• Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% thâm niên.

• Có chỗ ở khi nhân viên có nhu cầu

• Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

• Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

• Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

