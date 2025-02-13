Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Phụ trách công tác IT: hỗ trợ khắc phục sự cố về mạng LAN & Wifi.

- Phụ trách mảng truyền thông như làm Profile, Catalogue, Video clip;

- Triển khai chuyển đổi số; Kết hợp với nhà cung cấp triển khai hệ thống phần mềm quản trị…

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chuyên môn được đào tạo về lĩnh vực Công nghệ thông tin; Có khả năng quản trị mạng máy tính.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office; InDesign; Illustrator; Corel; Photoshop…

- Có chuyên môn về triển khai hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu tại các doanh nghiệp.

Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 18.000.000 – 22.000.000 VNĐ

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và thưởng thâm niên, thưởng chuyên cần.

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

- Có bố trí nhà ở, xe đưa đón cbcnv Công ty; Miễn phí bữa ăn trưa.

- Chế độ du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin