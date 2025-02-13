Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
- Phụ trách công tác IT: hỗ trợ khắc phục sự cố về mạng LAN & Wifi.
- Phụ trách mảng truyền thông như làm Profile, Catalogue, Video clip;
- Triển khai chuyển đổi số; Kết hợp với nhà cung cấp triển khai hệ thống phần mềm quản trị…
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chuyên môn được đào tạo về lĩnh vực Công nghệ thông tin; Có khả năng quản trị mạng máy tính.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office; InDesign; Illustrator; Corel; Photoshop…
- Có chuyên môn về triển khai hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu tại các doanh nghiệp.
Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 18.000.000 – 22.000.000 VNĐ
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và thưởng thâm niên, thưởng chuyên cần.
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Có bố trí nhà ở, xe đưa đón cbcnv Công ty; Miễn phí bữa ăn trưa.
- Chế độ du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
